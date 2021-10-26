Власти Красноярского края продадут предприятие с крупнейшей в регионе сетью АЗС

КРАСНОЯРСК, 26 октября. /ТАСС/. Правительство Красноярского края продаст в 2022 году 57,99% акций компании "Красноярскнефтепродукт" (КНП), предприятия с крупнейшей сетью АЗС в регионе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства края по итогам "нулевого" чтения бюджета края на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

"В частности, в перечень предприятий, запланированных к приватизации в 2022 году, вошли АО "Птицефабрика "Бархатовская" (100% акций), АО "Коркиноагропромхимия" (100% акций) и АО "Красноярскнефтепродукт" (57,99% акций). Уставная деятельность этих акционерных обществ не связана с выполнением государственных функций. <…> Основным видом экономической деятельности АО "КНП" является торговля топливом", - говорится в сообщении. Как пояснили в правительстве, будет продан весь пакет акций компании, находящийся в краевой собственности.

Продажа пакета позволит не только привлечь дополнительные средства в бюджет региона, но и привлечь частных инвесторов для обновления основных фондов топливной компании. Износ основных фондов превышает 50%, а для их обновления требуется около 1 млрд рублей инвестиций. В правительстве края отмечают, что у региональных властей нет достаточных правовых оснований для столь значительных бюджетных инвестиций.

"Красноярскнефтепродукт" владеет в крае сетью из 172 автозаправок и является крупнейшей сетью АЗС в регионе. Компания обеспечивает топливом 41 район региона, осуществляет северный завоз. Контрольный пакет акций в 57,99% принадлежит Красноярскому краю.