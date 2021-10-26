Глава IТ-управления Кремля назвала неэтичным навязывание решений искусственным интеллектом

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Навязывание принятия каких-либо решений со стороны искусственного интеллекта (ИИ) людям является неэтичным. Такое мнение в беседе с ТАСС высказала во вторник начальник Управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева.

"Я считаю, что неэтично, когда человеку навязываются в жесткой форме те или иные решения, которые он, может быть, даже не осознает", - сказала Матвеева, отвечая на вопрос, какие способы использования технологий ИИ она считает неэтичными, на полях проходящего в ТАСС международного форума "Этика искусственного интеллекта: начало доверия".

"Если человек осознает, что на него оказывается давление, что он работает с теми или иными алгоритмами, когда он понимает, как работают эти алгоритмы, тогда решения он принимает осознанно. Если же у человека нет такой информации и он не обладает определенными "IТ-продвинутыми" навыками, знаниями в сфере информационной безопасности, безусловно, в данном случае он подвергается явному манипулированию. Это, мне кажется, совершенно неэтично в данном случае", - продолжила начальник IТ-управления.

Кроме того, по ее словам, в части возможности использования искусственного интеллекта в критической информационной инфраструктуре в России важно, чтобы использовались проверенные и предсказуемые решения.

"У нас сейчас много достаточно российских компаний, которые работают в рамках разработки отечественного, скажем так, и доверенного в том числе искусственного интеллекта", - отметила Матвеева. Она добавила, что в целом вопрос использования ИИ в такой инфраструктуре страны в данный момент является сложным.

"Мне кажется, как раз это важно, чтобы в рамках критически важной инфраструктуры работали такие же и алгоритмы искусственного интеллекта, и сам искусственный интеллект, который разработан, безусловно, российскими разработчиками, для того, чтобы мы понимали, какие мы можем получить результаты его работы", - заключила глава IТ-управления.

О кодексе этики ИИ

26 октября в ТАСС в рамках первого международного форума "Этика искусственного интеллекта: начало доверия" крупнейшие компании подписали первый в России кодекс этики искусственного интеллекта. Кодекс станет частью федерального проекта "Искусственный интеллект" и Стратегии развития информационного общества на 2017-2030 годы.

Документ устанавливает общие этические принципы и стандарты поведения, которыми следует руководствоваться участникам отношений в сфере искусственного интеллекта в своей деятельности. Кодекс распространяется на отношения, связанные с этическими аспектами создания (проектирования, конструирования, пилотирования), внедрения и использования технологий ИИ на всех этапах жизненного цикла, которые в настоящее время не урегулированы законодательством РФ или другими актами регулирования.