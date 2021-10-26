Wildberries начал тестировать дроны для доставки заказов

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Маркетплейс Wildberries начал проводить тестовые полеты беспилотного летающего транспорта, говорится в сообщении компании.

"Wildberries изучает использование дронов - беспилотных летательных аппаратов - для доставки товаров. Испытания начались в октябре в Московской области, продолжатся в Татарстане совместно с "Иннополисом", - говорится в сообщении.

Приоритетным направлением использования дронов может стать доставка товаров в труднодоступные регионы России. Беспилотные летательные аппараты работают как на бензиновом двигателе, так и с помощью перезаряжаемого аккумулятора в зависимости от модели дрона. Дальность их полета достигает 300 км. Максимальная полезная нагрузка может составлять около 200 кг.

Как отмечают в Wildberries, одно из важных преимуществ дронов, работающих от аккумуляторов, - экологичность. Их использование позволяет сократить углеродный след в отличие от транспорта, работающего на сгораемом топливе. Кроме того, при доставке дронами уменьшается объем упаковки, который используется при транспортировке товара на большие расстояния, отмечается в сообщении.

Wildberries - это крупнейший онлайн-ретейлер России, работающий на рынке с 2004 года. География присутствия компании охватывает 17 стран: вся Россия, США, Германия, Франция, Италия, Испания, Белоруссия, Казахстан и другие. Оборот Wildberries в 2020 году достиг 437,2 млрд рублей (+96% в годовом исчислении).