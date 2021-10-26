До 40% лифтов в домах на Алтае выйдут из строя в 2025 году

БАРНАУЛ, 26 октября. /ТАСС/. Финансирование программы капремонта многоквартирных домов в Алтайском крае обеспечено наполовину: из-за ежегодной нехватки 1 млрд рублей средств на эти цели с 2025 года в многоквартирных домах региона не смогут эксплуатировать почти 2 тыс. лифтов. Об этом на совещании правительства региона во вторник сообщил министр строительства и ЖКХ региона Иван Гилев.

"Основной проблемой реализации программы капремонта в крае является дефицит средств: ежегодно собственниками помещений оплачивают порядка 1 млрд рублей, тогда как необходимый объем работ оценивается в размере порядка 2 млрд рублей. В крае обеспечение мероприятий региональной программы составляет 52%. <…> Одним из следствий недостаточного финансирования программы является ситуация с заменой лифтового оборудования: из 4 тыс. 924 лифтов в многоквартирных домах 1 тыс. 952 лифта после 15 февраля 2025 года не смогут эксплуатироваться. Общая стоимость по замене лифтового оборудования составляет почти 5 млрд рублей и источников финансирования в фонде регоператора нет", - сказал Гилев.

По его словам, до 2043 года в регионе необходимо отремонтировать 8 тыс. 495 многоквартирных домов, в которых проживают 935 тыс. человек. За годы реализации программы, с 2014 года, в крае уже отремонтирован 2 тыс. 194 дома на 5 млрд 843 млн рублей. На эти средства в домах заменили крыши, лифты, внутридомовые инженерные системы, фасады. До конца текущего года в крае отремонтируют 387 домов на 1 млрд 480 млн рублей.

Кроме того, по словам министра, средства, получаемые регоператором от собственников квартир в рамках одного муниципалитета, могут быть использованы на возвратной основе для финансирования капремонта общего имущества в других домах. Из-за этого внутренняя задолженность собственников перед регоператором и друг другом составляет уже 3 млрд 800 млн рублей. Она должна быть погашена до 2043 года.

Губернатор региона Виктор Томенко поручил профильным ведомствам приступить к расчету размера платы за капитальный ремонт на 2022 год.

"Прошлый год был сложный, с большими последствиями для целого ряда отраслей экономики малого предпринимательства. Я принимал волевое решение - мы оставили размер платы на 2021 год на уровне прошлого года. Это волевое решение, оно всегда популярное. Но за ним следуют определенные последствия, которые в конечном итоге отражаются на состоянии жилого фонда многоквартирных домов", - сказал Томенко.