"Россети" обеспечили энергоснабжение Пякяхинского месторождения "Лукойла"

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Группа "Россети" обеспечила электроэнергией Пякяхинское нефтегазовое месторождение компании "Лукойл" в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом говорится в сообщении "Россетей".

"Потребитель запитан от подстанции 220 кВ "Славянская", которая входит в число наиболее современных энергообъектов Ямало-Ненецкого АО. В 2018-2019 годах компания "Россети ФСК ЕЭС" ввела в регионе три магистральных центра питания общей мощностью 505 МВт", - отмечается в сообщении.

Для обеспечения месторождения подстанция "Славянская" была расширена посредством установки на закрытом распределительном устройстве четырех ячеек, к которым были подключены линии электропередачи потребителя. Была обеспечена выдача 8 МВт мощности.

Пякяхинское месторождение является одним из крупнейших в ЯНАО. При этом ранее его снабжала электроэнергией только собственная генерация.

Компания "Россети ФСК ЕЭС" также обеспечивает электроснабжение объектов "Лукойла" в Ханты-Мансийском автономном округе. Совокупный объем техприсоединения составляет 52 МВт.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности компании охватывает 80 регионов РФ. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.