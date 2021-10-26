В ЕК не знают, как отделить цены на электричество от цен на газ на рынке ЕС

БРЮССЕЛЬ, 26 октября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) пока не знает, как добиться отделения цен на электричество от цен на газ на рынке ЕС, с этим связано много рисков. Об этом сообщила во вторник на пресс-конференции по итогам экстренного министерского заседания Совета ЕС в Люксембурге еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. Пресс-конференция транслировалась онлайн.

"Ряд стран - членов ЕС выступил с предложением разделить цены на электричество, производимое из возобновляемых источников энергии и с помощью газовой генерации, потенциально создав параллельный рынок. Пока полностью не ясно, как система с разными ценами в зависимости от разных источников энергии будет работать в реальности", - заявила она.

ЕК должна ликвидировать спекуляции на рынке газа ЕС, которые, по ее мнению, являются главным источником роста цен, заявила Симсон.

"Мы должны продолжать гарантировать, что европейский энергетический рынок должен быть свободен от спекуляций и манипуляций", - подчеркнула она, добавив, что ЕК уже уполномочила регуляторов рынков электричества и газа провести анализ с целью "выявления спекулятивных тенденций", которые, как считают в Брюсселе, "являются главным источником роста цен".