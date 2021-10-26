Катырин заявил, что число курьеров в торговых сетях в России достигло 1 млн человек

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Число курьеров, занятых в торговых сетях, достигло 1 млн человек на фоне роста востребованности услуги доставки товаров в России. Об этом сообщил во вторник журналистам глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.

"Сейчас в логистике работает необычайно большое число людей. Часть из них - самозанятые, часть - нанятые [торговыми] сетями работники. Наши коллеги из сетей говорят, что в ближайшее время, как они считают, число тех, кто занимается доставкой, перевалит за 1 млн человек. А в силу ограничений, которые существуют, эта тема набирает обороты, и все большее и большее число людей пользуется тем, что им доставляют на дом питание, другие товары", - сказал глава ТПП РФ.

Катырин рассказал, что курьерская доставка входит в топ-3 сфер, где наблюдается наибольший дефицит трудовых мигрантов. На первом месте - строительство, на втором - сельское хозяйство. В то же время, по его словам, "практически в каждой отрасли есть проблемы с нехваткой рабочих рук".