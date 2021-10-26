ГД приняла в I чтении законопроект о контроле за лекарственными препаратами в ветеринарии

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, направленный на обеспечение контроля за назначением и применением лекарственных препаратов в ветеринарии.

Инициатива была внесена в Госдуму правительством в августе. Документ разработан во исполнение плана мероприятий на 2019-2024 годы по реализации Стратегии предупреждения распространения антимикробной резистентности в РФ на период до 2030 года. Изменения предлагается внести в законы "О ветеринарии" и "Об обращении лекарственных средств".

В частности, законопроект предусматривает оформление требований об отпуске лекарственных препаратов для ветеринарного применения организациями и индивидуальными предпринимателями, которые занимаются содержанием, разведением и выращиванием животных. При этом, согласно документу, рецепт на лекарственный препарат для ветеринарного применения можно будет оформить в федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии.

Законопроект запрещает добавлять антимикробные препараты в корма при отсутствии требования или рецепта, а также реализовывать такие корма без документов. Помимо этого, в кабмине предлагают установить категории лиц, которым необходима лицензия на фармацевтическую деятельность для добавления антимикробных препаратов в корма при их производстве. При отсутствии лицензии на фармацевтическую деятельность и рецепта запрещается реализация таких кормов.

Минсельхоз получит полномочия по утверждению перечня лекарственных средств для ветеринарного применения, в том числе антимикробных препаратов, отпускаемых по рецептам и требованиям.

В случае принятия документ вступит в силу с 1 сентября 2022 года.