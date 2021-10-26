Фон дер Ляйен обсудила по телефону с Санду газовый кризис в Молдавии

БРЮССЕЛЬ, 26 октября. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудила во вторник по телефону с президентом Молдавии Майей Санду газовый кризис в этой стране и возможные меры поддержки со стороны Евросоюза. Об этом говорится в распространенном Еврокомиссией заявлении.

"ЕС изучает возможные дополнительные меры поддержки", - отмечается в сообщении.

Переговоры Молдавии по долгосрочному контракту с "Газпромом" на прошлой неделе завершились безрезультатно. Российский газовый холдинг просит Молдавию погасить задолженность в размере $709 млн. Кишиневу предлагают варианты отсрочки уплаты долга, "Газпром" также готов предоставить 25-процентную скидку на газ, однако Молдавия пока не готова этим воспользоваться.

На время переговоров стороны продлили действующий договор до конца октября. В этом месяце республика импортирует газ по рыночной цене - около $790 за 1 тыс. куб. м. Сейчас Кишинев добивается снижения стоимости газа в среднем до $200-300 за 1 тыс. куб. м. В прошлом году за аналогичный объем страна платила в среднем $148. "Газпром" заявил о готовности продлить контракт на ноябрь в том случае, если молдавская сторона полностью оплатит поставки за сентябрь и октябрь текущего года.

В настоящее время часть предприятий Молдавии переведена на мазут, в стране введен режим ЧП и начат поиск альтернативных поставщиков газа.