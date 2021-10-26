Эксперт считает, что кодекс этики ИИ должен на практике внедряться в компаниях

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Принятие первого в России кодекса этики искусственного интеллекта, подписание которого состоялось во вторник в ТАСС в рамках международного форума "Этика искусственного интеллекта: начало доверия", должно подкрепляться практическими действиями компаний. Такую точку зрения в беседе с ТАСС выразила президент Ассоциации больших данных Анна Серебряникова.

"Самое важное - [это то], что кроме декларации нужны практические действия. Нужны процессы в компаниях, нужны процессы в государстве. Нужно сохранять гибкость регулирования, и поэтому саморегулирование - важный инструмент. Но без практического применения норм, записанных в кодексах, наверное, изменить нашу жизнь к лучшему мы не сможем", - сказала Серебряникова.

Она напомнила, что почти два года назад (в декабре 2019 года) был также принят кодекс этики использования данных, который в настоящее время продолжает существовать и активно развиваться. За прошедшее время принципы кодекса поддержали 40 компаний.

"Саморегулирование - это необходимый этап перед [государственным] регулированием. Регулирование, оно, безусловно, запаздывает по объективным причинам, но оно и должно запаздывать. Этические нормы трудно переложить в жесткое нормативное прочтение, они требуют оценки, усмотрения, формирования общественного договора по тем или иным принципам", - считает Серебряникова.

О кодексе этики ИИ

Подписанный кодекс этики искусственного интеллекта станет частью федерального проекта "Искусственный интеллект" и Стратегии развития информационного общества на 2017-2030 годы.

Документ устанавливает общие этические принципы и стандарты поведения, которыми следует руководствоваться участникам отношений в сфере искусственного интеллекта в своей деятельности. Кодекс распространяется на отношения, связанные с этическими аспектами создания (проектирования, конструирования, пилотирования), внедрения и использования технологий ИИ на всех этапах жизненного цикла, которые в настоящее время не урегулированы законодательством Российской Федерации или другими актами регулирования.