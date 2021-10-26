Сеть магазинов в Харькове оштрафовали за продажу конфет из России

КИЕВ, 26 октября. /ТАСС/. Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба) сообщила о том, что в Харькове оштрафовали сеть магазинов, торговавших конфетами из России.

"Инспекция обнаружила в Харьковской области запрещенные сладости российских производителей - ПАО "Красный Октябрь" г. Москва, ОАО "Кондитерский концерн "Бабаевский", кондитерской фабрики "Победа" г. Москва, г. Старый Оскол Белгородской области, АО "АКконд" г. Чебоксары - конфеты девяти наименований. За нарушение требований маркировки продукции сеть магазинов сладостей оштрафовали", - проинформировало ведомство во вторник.

По словам руководителя ведомства Владиславы Магалецкой, подсанкционные товары не должны продаваться на Украине. "Эта продукция завозится и реализуется на территории Украины незаконно. Подтвердить качество и безопасность ее невозможно. Удивительно, что до сих пор, несмотря на вооруженную агрессию, у кого-то хватает совести нарушать эту норму закона", - заявила Магалецкая.

Украина запретила импорт российских продовольственных товаров весной 2014 года.