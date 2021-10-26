Представитель Совета Европы поддержал российскую инициативу по кодексу этики ИИ

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Совет Европы поддерживает подписанный в России кодекс этики искусственного интеллекта (ИИ) и считает его важным шагом на пути к регулированию использования ИИ. Об этом заявил глава совета цифровых технологий Совета Европы Кристиан Бартолин на международном форуме "Этика искусственного интеллекта: начало доверия".

"Мы поддерживаем все законодательные инициативы в этой области, включая вашу, российскую. Мы считаем, что это действительно важный шаг вперед, хотя это юридически не обязывающий инструмент", - сказал он.

Бартолин отметил, что этот кодекс является важным шагом на пути к регулированию использования искусственного интеллекта и связанных с ним разработок. "Особенно когда речь идет о тех областях, которые являются чувствительными для общества, например, это касается прав человека, демократии, применения верховенства права, что является основой для работы Совета Европы", - добавил он.

По его словам, искусственный интеллект - технология, которая не знает границ, и это явление, которое нельзя регулировать в рамках одного государства или региона, поэтому необходим глобальный подход. "По этой причине считаю, что было бы важно подчеркнуть, что нам нужен хороший многосторонний подход, включающий в себя всех участников, всех заинтересованных лиц, в том числе гражданское общество, промышленный сектор, академические круги", - добавил он.

При этом, как отметил Бартолин, чтобы общие правила в этой сфере эффективно применялись, они должны стать частью законодательства. "Мы будем работать до конца этого года в нашем комитете, будем думать о последующих шагах. Это, скорее всего, будет включать в себя и разработку юридически обязывающего документа", - продолжил он.

О кодексе

26 октября в ТАСС в рамках первого международного форума "Этика искусственного интеллекта: начало доверия" крупнейшие компании подписали первый в России кодекс этики искусственного интеллекта. Кодекс станет частью федерального проекта "Искусственный интеллект" и Стратегии развития информационного общества на 2017-2030 годы.

Документ устанавливает общие этические принципы и стандарты поведения, которыми следует руководствоваться участникам отношений в сфере искусственного интеллекта в своей деятельности. Кодекс распространяется на отношения, связанные с этическими аспектами создания (проектирования, конструирования, пилотирования), внедрения и использования технологий ИИ на всех этапах жизненного цикла, которые в настоящее время не урегулированы законодательством РФ или другими актами регулирования.