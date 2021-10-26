Сервис "Госключ" впервые использовали при подписании кодекса этики ИИ

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Сервис "Госключ" впервые был использован при подписании кодекса этики искусственного интеллекта (ИИ). Подписание состоялось в ТАСС в рамках первого международного форума "Этика искусственного интеллекта: начало доверия", который проходит 26 октября в Москве.

Альянс в сфере искусственного интеллекта и ряд других организаций подписали кодекс этики ИИ. Кодекс станет частью федерального проекта "Искусственный интеллект" и Стратегии развития информационного общества на 2017-2030 годы.

Он устанавливает общие этические принципы и стандарты поведения, которыми следует руководствоваться участникам отношений в сфере искусственного интеллекта в своей деятельности. Кодекс распространяется на отношения, связанные с этическими аспектами создания (проектирования, конструирования, пилотирования), внедрения и использования технологий ИИ на всех этапах жизненного цикла, которые в настоящее время не урегулированы законодательством Российской Федерации или другими актами регулирования.

Подписи под документом поставили входящие в альянс Сбербанк, "Газпром нефть", "Яндекс" VK , МТС и Российский фонд прямых инвестиций, а также представители Сколково, "Ростелекома", Росатома, InfoWatch, ЦИАН и другие.

В Минцифры сообщили, что "Госключ" это удобный и технологичный сервис, в котором бесплатно создается сертификат электронной подписи пользователя портала госуслуг.