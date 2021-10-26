ФАС предложила индексировать тариф "Транснефти" на 2022 год на 4,3%

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает индексировать тариф "Транснефти" на транспортировку нефти по магистральным нефтепроводам на 2022 год на 4,3%, говорится в проекте приказа ведомства, опубликованного на портале нормативно-правовой информации.

В частности, сетевой тариф на прокачку нефти по ВСТО в Китай и через порт Козьмино предлагается повысить с 2846,44 рубля до 2968,71 рубля за тонну (без НДС). Тариф для нефтепровода Заполярье - Пурпе поднимется с 461,69 рубля до 481,52 рубля за тонну (без НДС). Сетевой тариф для транспортировки нефти по магистральному нефтепроводу Куюмба - Тайшет повысится с 733,95 рубля до 765,48 рубля за тонну (без НДС).

В проекте приказа указано, что он может вступить в силу с 1 января 2022 года. На 2021 год тарифы для монополии были индексированы на 3,59%.

Осенью 2020 года правительство РФ утвердило ежегодный рост тарифов "Транснефти" на 10 лет по принципу инфляция минус 0,1%.