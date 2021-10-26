Цена российской нефти Urals в Европе сократила отставание от Brent при росте спроса на НПЗ

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Стоимость российской смеси Urals в Европе с середины октября 2021 г. поднялась на 4% на фоне растущего спроса со стороны европейских НПЗ. Кроме того, сократился дисконт Urals к североморскому эталону Brent, следует из данных международного ценового агентства Argus, предоставленных ТАСС.

Так, с 12 по 25 октября цена на российскую нефть на северо-западе Европы (CIF Rotterdam) поднялась с $81,5 до $84,3 за баррель, а спрэд к Brent за этот же период сократился с $2 до $1,65 за баррель.

Схожая ситуация и в регионе Средиземноморья (CIF Augusta). Там с 12 по 25 октября Urals подорожала с $81,8 до $84,8 за баррель. При этом спрэд к Brent за этот период сократился с $1,7 до $1,15 за баррель.

Маржа переработки нефти в Европе растет на фоне восстановления потребления топлива, пишут эксперты Argus в отчете. По данным агентства, объем морских отгрузок Urals в Европу в сентябре вырос на 70 тыс. баррелей в сутки (б/с) относительно августовского уровня, до 1,32 млн б/с. По итогам девяти месяцев европейским компаниям направлялось в среднем 1,28 млн б/с Urals по сравнению с 1,27 тыс. б/с годом ранее.

Растет спрос на Urals и на американском континенте. Так, арбитражные поставки Urals (перепродажа сырья) в США достигли в январе-сентябре 1,6 млн тонн против 100 тыс. тонн годом ранее. "Весь объем поступил в порты на побережье Мексиканского залива. Экспорт на Кубу повысился до 200 тыс. тонн по сравнению со 100 тыс. тонн в прошлом году", - пишут эксперты Argus.