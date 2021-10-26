МТС считает, что решения на базе ИИ обеспечат прорыв в цифровизации здравоохранения

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Решения на основе технологии искусственного интеллекта (ИИ) уже в ближайшее время могут обеспечить настоящий прорыв в части цифровизации здравоохранения и образования. Об этом сообщил президент МТС Вячеслав Николаев в ходе первого международного форума "Этика искусственного интеллекта: начало доверия", который проходит в ТАСС.

"Именно решения на основе технологии искусственного интеллекта уже в ближайшее время могут обеспечить настоящий прорыв в части цифровизации здравоохранения, образования, не говоря уже о решении повседневных задач", - отметил он.

Николаев добавил, что сейчас самое время определить принципы, которые помогут использовать технологии искусственного интеллекта с максимальной пользой для общества. "В МТС этическим вопросам при разработке продуктов, в том числе на базе искусственного интеллекта, всегда уделялось повышенное внимание, и мы рады поделиться этим опытом в рамках разработки общероссийского кодекса этики ИИ", - сказал президент компании.

По словам главы МТС AI Александра Ханина, подписание кодекса этики ИИ - "естественный шаг" для компании. "Подписание кодекса этики в сфере ИИ не повлияет на бизнес, потому что у нас изначально бизнес гражданского применения и никак не нарушает права и свободы человека", - уточнил Ханин.

Альянс в сфере искусственного интеллекта и ряд других организаций подписали кодекс этики ИИ. Кодекс станет частью федерального проекта "Искусственный интеллект" и Стратегии развития информационного общества на 2017-2030 годы. Подписи под документом поставили входящие в альянс Сбербанк, "Газпром нефть", "Яндекс" VK , МТС и Российский фонд прямых инвестиций, а также представители Сколково, "Ростелекома", Росатома, InfoWatch, ЦИАН и другие.