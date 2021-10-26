BioNTech начнет строительство завода по производству мРНК-вакцин в Африке в 2022 году

БЕРЛИН, 26 октября. /ТАСС/. Германская компания BioNTech, которая совместно с американским партнером Pfizer разработала вакцину от коронавируса Comirnaty, сообщила, что планирует начать строительство первого на территории Африканского союза современного завода по производству вакцин на основе мРНК (матричной рибонуклеиновой кислоты) в середине 2022 года. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении компании.

"BioNTech сегодня объявила, что компания намерена приступить к строительству первой в Африканском союзе современной производственной площадки для выпуска мРНК-вакцин в середине 2022 года. Это следующий шаг в усилиях BioNTech по внедрению устойчивых комплексных решений в области поставок препаратов на Африканский континент", - отмечается в сообщении. Основанием для принятия этого решения стало подписание Меморандума о взаимопонимании между руководством германской фирмы из Майнца и властями Руанды и Сенегала, а также представителями медицинских научно-исследовательских учреждений соответствующих стран.

При этом указывается, что BioNTech начнет со строительства и проверки первой производственной линии, позволяющей производить лекарственные препараты в объеме примерно 50 млн доз в год, которая, например, может быть использована для выпуска вакцин против коронавируса. Кроме того, как заверили в компании, производственные мощности будут последовательно увеличиваться за счет добавления дополнительных линий и участков к производственной сети на континенте, поддерживая изготовление нескольких сотен миллионов доз вакцины на основе мРНК. Со временем, как уточняется в заявлении, BioNTech планирует передать производственные мощности и ноу-хау африканским партнерам.

"Вместе мы будем работать над развитием региональной производственной сети для поддержки доступа к вакцинам, произведенным в Африке, для Африки", - подчеркнул гендиректор и соучредитель BioNTech Угур Шахин. "Наша цель - разработать вакцины в Африканском союзе и создать устойчивые возможности производства препаратов для совместного улучшения медицинского обслуживания в Африке", - заключил он.

21 декабря 2020 года Европейское агентство лекарственных средств рекомендовало выдачу временного регистрационного удостоверения для вакцины от коронавируса Comirnaty, разработанной консорциумом BioNTech и Pfizer. В тот же день препарат был одобрен Европейской комиссией, что открыло путь для начала вакцинации на территории ЕС. Препарат относится к группе так называемых генных вакцин, содержащих в себе генетическую информацию о возбудителе. Компания BioNTech занимается преимущественно разработкой методов иммунотерапии рака.