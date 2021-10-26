Smartavia в ноябре запустит чартеры в Египет

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Авиакомпания Smartavia в ноябре планирует запустить чартерные рейсы в Египет в партнерстве с туроператорами. Также авиакомпания планирует открыть регулярные рейсы из регионов, в частности из Самары. Об этом журналистам сообщил исполнительный директор авиакомпании Сергей Чернышев.

"С 9 числа планируем начать полеты в Египет", - сказал он, отметив, что чартерные рейсы будут выполняться из Москвы и Санкт-Петербурга в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

Регулярная полетная программа начнется с 10 ноября, сначала планируется открыть полеты из Самары в Шарм-эш-Шейх с частотой два раза в неделю.

Чернышев добавил, что другие международные полеты как минимум до конца марта открывать не планируется.

Авиасообщение с курортами Египта, прерванное в 2015 году после катастрофы самолета "Когалымавиа" на Синае, было возобновлено летом этого года. Постепенно авиасообщение расширялось (увеличивалось максимальное количество рейсов, расширялся список авиакомпаний, который могут совершать рейсы между городами). В октябре оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией решил, что с 9 ноября снимаются все ограничения на полеты в курортные города Египта, в том числе штаб посчитал возможным возобновить чартерные полеты.