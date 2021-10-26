Власти Оренбуржья дополнительно направят 150 млн рублей пострадавшим от засухи аграриям

ОРЕНБУРГ, 26 октября. /ТАСС/. Власти Оренбургской области дополнительно выделят 150 млн рублей на поддержку аграриев, пострадавших от засухи, сообщила во вторник пресс-служба регионального правительства.

"Из областного бюджета дополнительно направят 150 млн рублей на поддержку сельхозтоваропроизводителей Оренбуржья, пострадавших от засухи в сфере животноводства и растениеводства. Такое решение принято сегодня, 26 октября, на заседании регионального правительства", - говорится в пресс-релизе.

Как отметил губернатор Денис Паслер, средства будут направлены не для решения проблем неэффективной работы, а для стабилизации ситуации и последующего развития отрасли. "Это еще одна мера поддержки наших аграриев. Ранее мы направили почти 363 млн рублей, полученные от федерального центра, на поддержку производства зерна", - процитировала слова Паслера пресс-служба.

Уточняется, что аграрии смогут возместить не более 50% затрат на приобретение кормов и семян сельскохозяйственных культур.

Летом 2021 года режим ЧС регионального характера был введен в 30 муниципальных образованиях области.