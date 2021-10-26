Кредитование сезонных полевых работ в России с начала года увеличилось на 21,5%

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Кредитование сезонных полевых работ в России в 2021 г. увеличилось на 21,5% и на 20 октября достигло 632,7 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

"На 20 октября общий объем кредитных средств, выданных ключевыми банками на проведение сезонных полевых работ, составил 632,7 млрд рублей, что на 21,5% выше уровня аналогичного периода прошлого года", - отмечается в сообщении.

В частности, Россельхозбанк выдал 455 млрд рублей, Сбербанк - 177,7 млрд рублей. За аналогичный период 2020 года кредитование предприятий АПК на проведение сезонных полевых работ составило 520,6 млрд рублей, в том числе со стороны Россельхозбанка - на сумму 379,3 млрд рублей, Сбербанка - 141,3 млрд рублей.