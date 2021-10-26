Автопарк Петербурга получит четыре автобуса на сжиженном природном газе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 октября. /ТАСС/. Четыре экологичных автобуса на сжиженном природном газе пополнят автопарк Петербурга уже в декабре этого года, стоимость партии составила 66 млн рублей. Об этом журналистам во вторник рассказали в пресс-службе городского комитета по транспорту.

"Для повышения экологичности автобусного транспорта и расширения применения альтернативного топлива "Пассажиравтотранс" приобретет четыре автобуса большого класса на сжиженном природном газе. Начальная цена партии составляет 66 млн. рублей. По условиям закупки, техника должна прибыть в Петербург в декабре этого года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в списке требований к подвижному составу: низкий уровень пола и приспособленность для нужд маломобильных пассажиров, современные системы оплаты проезда и информирования, зарядки для мобильных устройств, двигатель экологического класса не ниже Евро-5.

Салон новых автобусов вместит не менее 86 человек, а количество мест для сидения составит не менее 26. С приобретением новой техники автопарк предприятия объединит три вида подвижного состава на альтернативных источниках энергии. Сегодня по маршрутам "Пассажиравтотранса" в Петербурге уже курсируют 229 автобусов на компримированном природном газе, а также 10 автобусов с электрическим двигателем. В этом году также ожидается прибытие 20 автобусов на метане, закупленных предприятием ранее. Закупка производится на бюджетные средства в рамках субсидии на увеличение уставного фонда СПб ГУП "Пассажиравтотранс".