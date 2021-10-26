Глава Дагестана Меликов поручил поддержать бизнес региона в условиях ограничений

МАХАЧКАЛА, 26 октября. /ТАСС/. Глава Дагестана Сергей Меликов поручил рассмотреть возможность поддержки предпринимателей в условиях ограничений и выходных дней, введенных из-за опасности распространения коронавируса, сообщили во вторник в пресс-службе главы республики.

"Сергей Меликов поручил поддержать предпринимателей в условиях вынужденных ограничений и выходных дней. Кроме того, поручено принять исчерпывающие меры, чтобы некоторые работодатели не попытались воспользоваться ситуацией, начав сокращение сотрудников. Глава Дагестана поручил Минтруду, Минэкономразвития, другим ведомствам отслеживать возможные риски и при необходимости докладывать с предложениями, в том числе по установлению мер господдержки", - говорится в сообщении.

Ранее во вторник на заседании оперативного штаба глава региона сообщил, что с 28 октября в Дагестане будет введен допуск по QR-кодам в торговые центры, объекты розничной торговли, спортзалы, учреждения культуры и ряд других объектов.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в Дагестане зарегистрировано 154 случая заражения коронавирусной инфекцией, всего в регионе 55 213 подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом. В регионе от коронавируса умерли 2 719 человек, в том числе шесть за последние сутки. Выздоровели 50 972 человека.