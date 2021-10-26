Fitch: запуск "Северного потока - 2" уменьшит риск резкого скачка цен на газ в Европе

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Запуск газопровода "Северный поток - 2" позволит снизить риски сильных и резких скачков цен на газ, которые Европа переживает в преддверии зимнего отопительного сезона. Такое мнение ТАСС высказал старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко.

Во вторник глава немецкой Wintershall Dea сказал, что ситуация на рынке газа стабилизируется, как только "Северный поток - 2" будет запущен и поставки российского газа могут быть увеличены. Маринченко согласился с тем, что экспорт газа вырастет, "если предположить, что "Газпром" пока ограничивает свое участие на спотовом рынке и держит свои газохранилища в Европе полупустыми для того, чтобы добиться максимального заполнения трубопровода после его запуска".

"Это вряд ли привело бы к сильному снижению цен, но позволило бы снизить риск резких скачков во время отопительного сезона", - уверен эксперт.

В сентябре - октябре на спотовом рынке Европы цена газа росла рекордными темпами, увеличившись по сравнению с прошлогодними уровнями почти в 10 раз. Этой осенью стоимость газа в Европе впервые преодолела отметку $1000 за тыс. куб. м и поднималась в район $2000 за тыс. куб. м. Затем котировки газовых фьючерсов снова скорректировались в район $1000 за тыс. куб. м.

Маринченко напомнил, что в сентябре Россия добыла 61 млрд куб. м газа - это на 7,5 млрд куб. м меньше, чем в январе 2021 года. "Это говорит о том, что какие-то незанятые мощности у "Газпрома", скорее всего, есть", - предположил он.

По состоянию на середину октября, в европейских газохранилищах находилось около 78 млрд куб. м газа, что на 14 млрд куб. м меньше, чем в среднем в 2016-2020 годах в это время года, напомнил он. "При этом значительная часть дефицита, 8 млрд куб. м, относилась именно к газохранилищам, которые полностью или частично контролируются "Газпромом", - сказал Маринченко.