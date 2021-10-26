Полпред призвал снизить уровень теневой занятости в регионах Северного Кавказа

ПЯТИГОРСК, 26 октября. /ТАСС/. Руководители субъектов Северного Кавказа должны активизировать работу межведомственных региональных комиссий по снижению уровня теневой занятости и легализации трудовых отношений, заявил полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрий Чайка.

"Прошу вас, уважаемые руководители регионов, активизировать деятельность межведомственных региональных комиссий по снижению уровня теневой занятости и легализации трудовых отношений, подготовить и утвердить планы мероприятий на основе плана мероприятий, разработанного Минтрудом России, а также принять комплексные меры по их эффективной реализации. Со своей стороны готов оказать вам всестороннюю поддержку", - приводит пресс-служба аппарата полпредства слова Чайки, сказанные во вторник на заседании межведомственной комиссии по снижению уровня неформальной занятости и легализации трудовых отношений в СКФО.

Он отметил, что вывод трудовых отношений из тени является важной государственной задачей. "На сегодняшний день базовые трудовые права таких работников, напрямую влияющие на качество их жизни, законом не защищены. Оказать всестороннюю государственную поддержку данной категории граждан - это, пожалуй, и есть наша с вами основная задача", - добавил полпред.

По словам Чайки, тема снижения уровня неформальной занятости и легализации трудовых отношений является для Северного Кавказа крайне актуальной. К основным причинам можно отнести безработицу, избыток трудовых ресурсов и отсутствие заинтересованности самих работников в своей легализации.

"Сложившиеся условия требуют как внедрения мер стимулирования граждан и юридических лиц по "обелению" трудовых отношений, так и расширения полномочий контролирующих и надзорных органов для выявления и профилактики теневой занятости. По оценкам Росстата, доля занятых в неформальной экономике в субъектах СКФО составляет около половины работающего населения, что вдвое больше среднего значения по Российской Федерации", - акцентировал полпред.