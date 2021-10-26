Преференциальные режимы Арктики за год привлекли 250 проектов на 420 млрд рублей

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Территория опережающего развития (ТОР) "Столица Арктики" и Арктическая зона (АРЗФ) за год своего существования привлекли 250 компаний с инвестпроектами на общую сумму более 450 млрд рублей, сообщается во вторник на сайте Министерства РФ по развития Дальнего Востока и Арктики.

"Год назад, 26 октября 2020 года, президент России Владимир Путин утвердил своим указом стратегию развития Арктической зоны Российской Федерации. По данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, за это время количество резидентов созданных в Арктике уникальных преференциальных режимов - территории опережающего развития "Столица Арктики" и АЗРФ - возросло до 250 компаний. Объем новых инвестиционных проектов, которые дадут арктической экономике более 15 тыс. новых рабочих мест, превысил 420 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Инвестиции пришли в логистику, добычу полезных ископаемых, туризм, производство рыбной продукции, сервисные бизнесы и сельское хозяйство. По словам главы Минвостокразвития Алексея Чекункова, российская Арктика является крупнейшей в мире экономической зоной площадью почти 5 млн кв. км.

"Главной нашей целью является создание условий для комфортной жизни и работы людей в Арктике. Стратегические задачи до 2035 года: создание 200 тыс. новых рабочих мест, повышение заработной платы в 2,5 раза, увеличение продолжительности жизни на 10 лет, переход от миграционного оттока к притоку населения", - процитировали Чекункова в пресс-службе.

Статус резидента Арктической зоны РФ позволяет инвесторам на 5 лет освободиться от уплаты налогов на имущество и прибыль, 10 лет платить пониженные страховые взносы, которые субсидируются государством. По специальной программе государством компенсируются процентные ставки по банковским кредитам. Упрощены процедуры получения земельных участков и таможенные формальности.