Минэкономики ФРГ пришло к выводу, что сертификация Nord Stream 2 не представляет угрозы

БЕРЛИН, 26 октября. /ТАСС/. Министерство экономики и энергетики ФРГ направило в Федеральное сетевое агентство (регулятор ФРГ) свое заключение по сертификации проекта Nord Stream 2 и в нем отмечает, что она не будет представлять опасности для газоснабжения. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg .

Как отметило агентство, Минэкономики ФРГ консультировалось в процессе разработки заключения с другими странами - членами ЕС. Комментариями ведомства и регулятора ТАСС пока не располагает. 15 октября министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер обещал разработать оценку сертификации газопровода примерно в течение полутора недель.

Министерство экономики и энергетики ФРГ подтвердило, что направило в Федеральное сетевое агентство (регулятор ФРГ) свое заключение по сертификации проекта "Северный поток - 2", и считает, что выдача лицензии не будет представлять опасности для газоснабжения Европы.

"Минэкономики завершило анализ последствий процесса сертификации "Северного потока - 2" для безопасности снабжения и сегодня передало его в Федеральное сетевое агентство", - отмечается в заявлении. "Министерство экономики и энергетики приходит в своей оценке к выводу, что выдача сертификата не угрожает безопасности газоснабжения ФРГ и ЕС", - подчеркнули в ведомстве.

В ведомстве сообщили, что вопрос независимости оператора "Северного потока - 2" от поставщика газа по трубопроводу не рассматривался.

Регулятор ФРГ продолжит анализ соответствия "Северного потока - 2" необходимым правовым предписаниям ЕС. Регулятор также подтвердил поступление заключения Минэкономики страны по Nord Stream 2 и продолжит процесс сертификации