Киев поддержал создание консорциума по управлению ГТС Украины как гарантию транзита

КИЕВ, 26 октября. /ТАСС/. Украина поддерживает идею создания международного консорциума по управлению ее газотранспортной системой (ГТС) в качестве гарантии сохранения транзита через территорию страны. Об этом заявил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Создание консорциума - это очень позитивная идея. Президент Украины [Владимир Зеленский] ее поддержал и подчеркнул, что Украина готова к этому. Но что нам нужно от консорциума? Гарантирование наличия транзита", - сказал он в опубликованном во вторник интервью "Телевизионной службе новостей" украинского телеканала "1+1".

Для Украины, подчеркнул Макогон, консорциум очень важен "как элемент сохранения транзита". При этом он заверил, что для управления ГТС есть специалисты, которые могут это делать без европейских коллег. "Если будет транзит, будет оплачен тариф и будут средства на модернизацию системы. Так работают операторы ГТС по всему миру", - добавил он.

Ранее украинские власти неоднократно предлагали европейским и американским компаниям создать международный консорциум по управлению украинской ГТС. При этом они исключали участие России в таком консорциуме. Вместе тем глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук высказывал мнение, что спасти ГТС может только создание консорциума с участием России.

Советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль 13 июня вновь озвучила предложение властей Украины создать международный консорциум по управлению своей ГТС с участием западных компаний. По ее утверждению, это связано с опасениями повышения цен на газ на внутреннем рынке после ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2".

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября. Ввод газопровода в эксплуатацию планируется до конца текущего года. "Газпром" сообщал, что по газопроводу "Северный поток - 2" в текущем году может быть поставлено 5,6 млрд куб. м газа.