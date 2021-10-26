Голландская компания Vitol поставит 1 млн куб. м газа в Молдавию

КИШИНЕВ, 26 октября. /ТАСС/. Голландская компания Vitol выиграла тендер молдавской компании Energocom ("Энергоком") на поставку 1 млн. куб. м природного газа в республику. Об этом сообщило во вторник Агентство публичной собственности правительства Молдавии на своей странице в "Фейсбуке".

"Голландская компания Vitol, входящая в тройку крупнейших перевозчиков нефтепродуктов в мире, выиграла тендер, объявленный Energocom. Это означает, что, согласно контракту, завтра она поставит в Республику Молдова 1 млн куб. м природного газа", - уточняется в сообщении.