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Голландская компания Vitol поставит 1 млн куб. м газа в Молдавию

КИШИНЕВ, 26 октября. /ТАСС/. Голландская компания Vitol выиграла тендер молдавской компании Energocom ("Энергоком") на поставку 1 млн. куб. м природного газа в республику. Об этом сообщило во вторник Агентство публичной собственности правительства Молдавии на своей странице в "Фейсбуке".

"Голландская компания Vitol, входящая в тройку крупнейших перевозчиков нефтепродуктов в мире, выиграла тендер, объявленный Energocom. Это означает, что, согласно контракту, завтра она поставит в Республику Молдова 1 млн куб. м природного газа", - уточняется в сообщении.

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