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Россия получила право на экспорт четырех видов говяжьих субпродуктов в КНР

Как пояснили в Россельхознадзоре, такая возможность была получена на основании решения Главного таможенного управления Китайской Народной Республики

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Российские предприятия получили право на экспорт четырех видов говяжьих субпродуктов в Китай. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

"Теперь российские производители, помимо сухожилий, смогут отправлять в КНР еще четыре вида субпродуктов (мембраны диафрагмы, ноги без копыт, жилы, замороженные репродуктивные органы быков)", - отметили в ведомстве.

Как пояснили в Россельхознадзоре, такая возможность была получена на основании решения Главного таможенного управления Китайской Народной Республики.

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