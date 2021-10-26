МГТУ "Станкин" выиграл в полуфинале Всероссийского конкурса "Цифровой прорыв"

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Команда Московского государственного технологического университета "Станкин" (МГТУ "Станкин") New Command заняла первое место в седьмом полуфинале Всероссийского конкурса "Цифровой прорыв", проводимом АНО "Россия - страна возможностей" при поддержке Министерства науки и высшего образования России. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе вуза.

Этот полуфинал был посвящен развитию транспорта и логистики. Станкиновцы выбрали кейс от официального партнера конкурса акселератора "Транспортные инновации Москвы и инновационного центра "Безопасный транспорт", нужно было решить задачу новых пользовательских сценариев в мобильном приложении "Московский транспорт". Реализация проекта позволит любому пассажиру в мобильном приложении отправлять свои отзывы о корректности отображения информации о загруженности наземного транспорта, станций метро или парковок. Команда New Command справилась с задачей, обошла больше 20 команд и заняла первое место.

В полуфинале участвовала еще одна группа станкиновцев. Они стали участниками хакатона и вошли в Топ-10 команд своего кейса, где необходимо было построить электронную карту с количественной информацией о выпавших осадках. "Наш кейс был очень интересный не только в плане программирования, но и со стороны планирования задач", - приводит пресс-служба слова одного из троих участников этой команды Семена Челнокова.

Третий сезон "Цифрового прорыва" - одного из флагманских проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей" - стартовал в марте. Он включает проведение восьми полуфиналов-хакатонов, семь из которых уже состоялись, и финальное соревнование в декабре.

Хакатон - соревновательное мероприятие для IT-специалистов и специалистов сферы цифровой экономики, команды от 3 до 5 человек - программисты, дизайнеры, менеджеры, аналитики - создают прототипы цифровых решений. Для участия в конкурсе нужно быть старше 18 лет, зарегистрироваться и выбрать команду или организовать свою.