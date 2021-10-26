Долговая нагрузка на бюджет Тверской области за пять лет снизилась в полтора раза

ТАСС, 26 октября. Долговая нагрузка на бюджет Тверской области снизилась в полтора раза за пять лет, объем госдолга снизился на 4,8 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте правительства Тверской области.

Во вторник тема государственной долговой политики на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов обсуждалась в ходе заседания правительства Тверской области.

"За пять лет долговая нагрузка на областной бюджет снизилась с 72% до 43%. Госдолг сократился на 4,8 млрд рублей, расходы на его обслуживание уменьшились на 1,6 млрд рублей. Работа в этом направлении будет продолжена. Планируется, что к концу 2024 года долговая нагрузка на бюджет региона составит не более 34% по отношению к собственным доходам", - говорится в сообщении.

По данным сайта Минфина РФ на 1 октября 2021 года, размер госдолга региона превышает 15,6 млрд рублей, сумму составляют только бюджетные кредиты.

"Сохранение и развитие финансовой устойчивости бюджетной системы Тверского региона - одна из главных задач на ближайшие годы. При этом мы не собираемся сокращать средства по ключевым направлениям. Прежде всего, будут финансироваться доходогенерирующие, инвестиционные, а также социальные проекты в сферах здравоохранения и образования. Будем наращивать бюджетные средства за счет экономики и создания новых рабочих мест", - приводятся в сообщении слова губернатора Игоря Рудени.

Он также добавил, что основными задачами долговой политики региона является обеспечение сбалансированности бюджета при минимизации затрат на обслуживание госдолга, полное и своевременное исполнение и обслуживание долговых обязательств и привлечение инфраструктурных бюджетных кредитов на реализацию одобренных проектов.