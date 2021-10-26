Эксперт: кодекс этики ИИ предусматривает создание комиссии для контроля его реализации

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Кодекс этики искусственного интеллекта (ИИ) предусматривает создание комиссии, которая будет следить за его реализацией. Об этом сообщил начальник Центра регулирования искусственного интеллекта Сберанка Андрей Незнамов на сессии "Механизмы внедрения этики ИИ" в рамках первого международного форума "Этика искусственного интеллекта: начало доверия", который проходит в ТАСС.

"Создание определенной комиссии, которая будет следить за реализацией кодекса, кодексом предусмотрено. В равной степени кодексом предусмотрено создание двух комиссий отдельных участников рынка, а также комитетов или комиссий внутри конкретного актора. Таким образом, у нас будет условно три вида комиссий", - отметил он.

Кроме того, еще одним механизмом регулирования будет назначение уполномоченных по этике. Также существует такой механизм, как создание лучших практик работы с технологиями ИИ.

О кодексе этики ИИ

Альянс в сфере искусственного интеллекта и несколько других организаций подписали кодекс этики ИИ. Подписание состоялось в ТАСС в рамках первого международного форума "Этика искусственного интеллекта: начало доверия", который проходит 26 октября в Москве.

Кодекс станет частью федерального проекта "Искусственный интеллект" и Стратегии развития информационного общества на 2017-2030 годы.

Он устанавливает общие этические принципы и стандарты поведения, которыми следует руководствоваться участникам отношений в сфере искусственного интеллекта в своей деятельности. Кодекс распространяется на отношения, связанные с этическими аспектами создания (проектирования, конструирования, пилотирования), внедрения и использования технологий ИИ на всех этапах жизненного цикла, которые в настоящее время не урегулированы законодательством Российской Федерации или другими актами регулирования.