Власти Ставрополья разработали меры поддержки бизнеса на случай дополнительных ограничений

СТАВРОПОЛЬ, 26 октября. /ТАСС/. Власти Ставрополья разработали комплекс мер поддержки бизнеса на случай введения дополнительных ограничений из-за пандемии. Об этом сообщил во вторник министр экономического развития региона Сергей Крынин.

"Разработан проект плана на случай введения дополнительных ограничений. Ряд мероприятий включены, в том числе мы подготовили обращение в федеральный центр по изменению сроков уплаты налогов, переноса их на 2022 год. Также мы докапитализировали свою инфраструктуру - Фонд микрофинансирования, Гарантийный фонд Ставропольского края, Фонд поддержки предпринимательства", - сказал он во время видеосвязи на прямой линии губернатора Владимира Владимирова с жителями региона.

В Ставропольском крае с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочие дни, ряд организаций прекратят работу, предприятия общественного питания будут закрываться ежедневно с 23 часов до 6 часов.

"Начали готовиться к возможному негативному варианту развития событий, меры господдержки уже разрабатываем. <…> Самое главное - дать возможность отсрочки обязательных платежей. Мое глубочайшее убеждение, что к локдауну на сегодняшний день переходить нельзя. Уходим на выходные дни, пытаемся разорвать эпидемиологические цепочки, все будет зависеть от нашей ответственности", - отметил Владимиров.

По информации краевого управления по информационной политике, в 2020 году в крае был реализован комплекс мер господдержки бизнеса в период пандемии. Прямая финансовая помощь на сохранение занятости и оплаты труда работников в апреле и мае 2020 составила 1,8 млрд рублей. Субсидии на проведение профилактических мероприятий получили более 5 тыс. предприятий общественного питания, гостиниц, санаториев, фитнес-центров и так далее. Беспроцентные займы на неотложные нужды в кредитных организациях составили 1,8 млрд рублей и так далее.