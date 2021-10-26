Власти Кировской области увеличат финансирование нацпроектов на 1,3 млрд рублей

КИРОВ, 26 октября. /ТАСС/. Власти Кировской области планируют направить в 2022 году на реализацию национальных проектов в регионе 14 млрд рублей, что на 1,3 млрд рублей превышает объем финансирования на 2021 год. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам заседания правительства.

"В 2022 году объем ассигнований на реализацию национальных проектов по сравнению с текущим годом увеличен на 1,3 млрд рублей, расходы предусмотрены в объеме 14,6 млрд рублей", - цитирует пресс-служба главу региона Игоря Васильева.

Уточняется, что объем средств областного бюджета составит 5,1 млрд рублей. Расходы увеличат на нацпроекты "Образование", "Жилье и городская среда", "Безопасные и качественные дороги".

На заседании правительства также представили проект бюджета на 2022 год. По словам министра финансов области Ларисы Маковеевой, на 2022 год доходы бюджета спрогнозированы в объеме 74,8 млрд рублей, при этом 55,2% - собственные доходы, большую часть которых формируют налог на доходы физических лиц, налог на прибыль и акцизы. Расходы областного бюджета на 2022 год спланированы в объеме 76,2 млрд рублей. Дефицит составит почти 1,4 млрд рублей.

Принятие проекта областного бюджета в первом чтении запланировано на 18 ноября 2021 года.