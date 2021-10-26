Бондарчук: технологии ИИ позволяют с большой точностью прогнозировать бокс-офис

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Демократизация технологий искусственного интеллекта важна для киноиндустрии, поскольку алгоритм можно использовать в том числе при прогнозировании бокс-офиса, при этом результат получается достаточно точным. Такое мнение выразил режиссер и продюсер Федор Бондарчук во вторник в ходе первого международного форума "Этика искусственного интеллекта: начало доверия", который проходит в ТАСС.

"Есть замечательные примеры прогнозов по бокс-офисам картин и сериалов. Это все привлекает мое внимание <…> В принципе, сегодня спрогнозировать бокс-офис того или иного фильма или сериала можно до 85%. Это, безусловно, инструмент в руках продюсера. Поэтому так важно сегодня говорить о демократизации технологии искусственного интеллекта", - сказал Бондарчук.

Он отметил, что уже давно существует скрипт, который делает первый драфт монтажа без участия человека, что сокращает время работы над ним. "Те работы, которые сейчас выглядят куцыми, через год-два будут выглядеть вполне убедительно", - добавил режиссер.

Международный форум "Этика искусственного интеллекта: начало доверия" организован 26 октября при поддержке правительства в пресс-центре ТАСС в Москве. В число обсуждаемых тем вошли этические принципы разработки и применения ИИ, меры господдержки в этой сфере, механизмы внедрения технологий в приоритетных отраслях, мировые практики регулирования и стандарты международного взаимодействия. Ключевым событием форума стало подписание кодекса этики искусственного интеллекта, разработанного с учетом требований национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года. Авторы кодекса - Альянс в сфере искусственного интеллекта совместно с Аналитическим центром при правительстве РФ и Минэкономразвития РФ.