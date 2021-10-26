МЧС России получит 86,5 млн рублей на доставку вакцины "Спутник Лайт" в Киргизию

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Правительство выделило МЧС РФ 86,5 млн рублей на закупку вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" и доставку ее в рамках гуманитарной помощи в Киргизию. Об этом следует из распоряжения, опубликованном во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

"В целях оказания срочной гуманитарной помощи Киргизской Республике в борьбе с новой коронавирусной инфекцией: выделить МЧС России в 2021 году из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере до 78 000 тыс. рублей на оплату расходов на закупку у федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробилогии им. почетного академика Н. Ф. Гамалеи" Министерства здравоохранения РФ 200 тыс. доз лекарственного препарата "Спутник Лайт векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2", и термоконтейнеров", - говорится в документе.

Кроме того, как следует из распоряжения, ведомству также выделяются до 8,5 млн рублей на оплату расходов на доставку грузов гуманитарной помощи в Киргизию.

В распоряжении отмечается, что закупку, доставку и передачу гуманитарной помощи МЧС должно осуществить с соблюдением необходимых условий их хранения и перевозки. "Командировочные расходы сотрудников МЧС России, связанные с доставкой в Киргизскую Республику грузов гуманитарной помощи, осуществить в размере до 12,8 тыс. рублей, эквивалентных $178", - сказано в документе. МИД России в рамках своих полномочий поручено содействовать МЧС России в оказании данной гуманитарной помощи Киргизии. Доклад о проделанной работе МЧС РФ должно представить до 1 февраля 2022 года.

Массовая вакцинация в Киргизии началась весной текущего года. На данный момент из 6,5 млн жителей республики первой дозой привиты 913 тыс. человек и 692 тыс. двумя. С марта 2020 года в республике выявлено 180 тыс. заразившихся коронавирусом, выздоровели 174,6 тыс. человек, умерли 2 638.