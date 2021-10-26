В "Сколково" считают, что кодекс этики ИИ установит справедливый баланс на рынке

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Кодекс этики искусственного интеллекта, подписание которого состоялось во вторник в рамках международного форума "Этика искусственного интеллекта: начало доверия" в ТАСС, будет способствовать установлению справедливого баланса на рынке, считает председатель правления фонда "Сколково" Игорь Дроздов.

"Это регулирование необходимо в том числе для того, чтобы обеспечить справедливую конкуренцию. Мы видим, как возможности крупных компаний отличаются от возможностей малых. Малым компаниям, чей технологический потенциал зачастую не ниже, чем у крупных, но ограничен материальными ресурсами, нужен доступ к данным - это достигается за счет формата "песочниц", где стартапы могут протестировать свои технологии", - приводит пресс-служба слова Дроздова.

В рамках международного форума "Этика искусственного интеллекта: начало доверия" в ТАСС состоялось подписание Кодекса этики искусственного интеллекта, к которому присоединились фонд "Сколково", а также Сколтех, Высшая школа экономики, Сбербанк, "Газпром нефть", "Яндекс", "ВКонтакте", МТС, Российский фонд прямых инвестиций, "Ростелеком", Росатом - всего около двух десятков организаций. В церемонии подписания принял участие вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Церемония проходила с использованием цифровых электронных подписей.

Кодекс станет частью федерального проекта "Искусственный интеллект" и Стратегии развития информационного общества на 2017-2030 годы. Он устанавливает общие этические принципы и стандарты поведения, которыми следует руководствоваться участникам отношений в сфере искусственного интеллекта в своей деятельности. Кодекс распространяется на отношения, связанные с этическими аспектами создания (проектирования, конструирования, пилотирования), внедрения и использования технологий ИИ на всех этапах жизненного цикла, которые в настоящее время не урегулированы законодательством Российской Федерации или другими актами регулирования.