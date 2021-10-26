Украина готова подписать с Россией контракт о транзите 45 млрд куб. м газа в год

КИЕВ, 26 октября. /ТАСС/. Украина готова подписать с "Газпромом" долгосрочный контракт о транзите через свою территорию не менее 45 млрд куб. м газа в год. Об этом заявил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Что касается дальнейших шагов, то мы настойчиво предлагаем, если есть заинтересованность американской и немецкой сторон, уже сейчас продлить транзитный контракт, не дожидаясь 2024 года. Возможность есть. Хоть сегодня мы готовы подписать контракт [с "Газпромом"] на следующие 10-15 лет с объемами транзита не менее 45 млрд куб. м газа в год", - сказал он в опубликованном во вторник интервью "Телевизионной службе новостей" украинского телеканала "1+1". Вместе с тем, по утверждению Макогона, ответа с российской стороны на это предложение пока не поступало.

Он уточнил, что Украина будет вынуждена оптимизировать свою газотранспортную систему (ГТС), если Россия после 2024 года прекратит транзит газа через ее территорию.

"Если Россия все же прекратит транзитировать газ через Украину после 2024 года, мы будем вынуждены оптимизировать нашу систему, чтобы не тратить средства на ту инфраструктуру, которая не будет использоваться", - сказал он.

По словам Макогона, останется часть, которая нужна для собственного рынка, остальное оптимизируется. "Потому что основная цель - снизить тариф для нашего потребителя. Мы не можем перевести все расходы на поддержку нашей ГТС на украинских потребителей. Резать [на металлолом] ничего не планируем, это будет плановый процесс оптимизации системы, согласованный, рассчитанный и так далее", - заключил он.

Соглашение между Россией и Украиной о поставках и транзите газа, подписанное в 2019 году, истекает в 2024 году. В Киеве заявили, что хотели бы продлить контракт на транзит газа через Украину немедленно, не дожидаясь 2024 года.