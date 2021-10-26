Reuters: всемирный банк отказал Георгиевой в просьбе о заседании в ее защиту

ТАСС, 26 октября. Совет директоров Всемирного банка (ВБ) отклонил просьбу главы Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой о заседании в ее защиту против обвинений в том, что на посту исполнительного директора ВБ в 2017 году она оказывала давление на сотрудников с целью изменения данных. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, прошение о заседании было подано адвокатом Георгиевой главе правления Всемирного банка в пятницу. В нем подчеркивалось, что аудиторский отчет о нарушениях при публикации банком рейтинга Doing Business за 2018 год, подготовленный юридической компанией WilmerHale, был составлен ненадлежащим образом и нарушал процессуальные права Георгиевой.

Авторы опубликованного в сентябре отчета WilmerHale полагают, что сотрудники ВБ допускали различные нарушения при составлении рейтинга Doing Business. Показатели Китая, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов в нем были завышены, а Азербайджана - занижены. В ежегодных докладах Doing Business оценивались условия ведения бизнеса в разных странах. Из доклада аудиторов WilmerHale следует, что в случае с Китаем данные были изменены в том числе под давлением со стороны Джим Ён Кима, который в то время являлся президентом ВБ, а также под влиянием Георгиевой.

Георгиева обвинения в свой адрес отвергла. Пост руководителя МВФ она заняла осенью 2019 года.

В сентябре ВБ сообщил о решении отказаться от практики подготовки докладов Doing Business в свете информации о нарушениях при их составлении.