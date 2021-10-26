Илон Маск стал самым богатым человеком в истории по версии Forbes

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, владеющий состоянием в $272,3 млрд, стал самым богатым человеком в мировой истории. Об этом сообщил во вторник американский журнал Forbes.

По его данным, Маску удалось достичь такого показателя в том числе благодаря резкому подорожанию акций Tesla - в понедельник их рост превысил 13%, что обеспечило для компании преодоление рыночной стоимости в $1 трлн. В результате капитал Маска вырос более чем на $41 млрд за один день.

Ранее Илон Маск возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes - по данным на 28 сентября 2021 года его состояние составило более $203,4 млрд. Вторую строчку рейтинга занимает глава компании Amazon Джефф Безос, на третьем месте - генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно. В первой пятерке также располагаются один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс и глава компании Facebook Марк Цукерберг.

Компания Tesla была основана Маском в 2003 году. Первоначально она называлась Tesla Motors, но впоследствии была переименована в Tesla. Сначала компания специализировалась только на производстве электромобилей, однако позже стала также заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.