Доверие, безопасность и конкурентоспособность. Зачем нужен кодекс этики для ИИ

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Крупнейшие технологические компании России приняли кодекс этики в сфере искусственного интеллекта (ИИ), устанавливающий общие этические принципы и стандарты поведения, которыми могут руководствоваться причастные к сфере. Подписание документа состоялось в рамках международного форума "Этика искусственного интеллекта: начало доверия", прошедшего 26 октября в ТАСС.

Кодекс, разработанный Альянсом в сфере ИИ, уже подписали Сбер, Яндекс, МТС, VK, "Газпром нефть" и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), а также ведущие компании и научно-исследовательские организации. Ожидается, что этот документ станет рекомендательным для всех участников рынка ИИ: государства, бизнеса, российских и иностранных разработчиков. Он также станет частью федерального проекта "Искусственный интеллект" и Стратегии развития информационного общества на 2017-2030 годы.

Кодекс этики провозглашает человеко-ориентированный и гуманистический подход при развитии технологий ИИ, принципы недискриминации, безопасности работы с данными и информационной безопасности, идентификации ИИ в общении с человеком и уважения автономии воли человека, ответственности за последствия применения ИИ.

Разработчики документа ожидают, что он сможет не только повысить доверие россиян к этой технологии, но и поможет многим компаниям стать более конкурентоспособными.

Экономический эффект

"По понятным причинам, крупные компании превосходят малые по возможностям обучения систем ИИ и в разработке тестовых образцов. Хотелось бы, чтобы малые компании не отставали в этом отношении от них, для чего им нужен доступ к данным. Как мне кажется, после принятия кодекса мы движемся здесь в правильном направлении", - заявил на форуме председатель правления "Сколково" Игорь Дроздов.

По словам директора по развитию технологий искусственного интеллекта "Яндекса" Александра Крайнова, быть этичным выгодно с коммерческой точки зрения. "Самая ценное, что есть у любого бизнеса, основной капитал - это доверие пользователей. Кодекс этики - это способ это доверие немного поднять. Поэтому подписать кодекс этики - это, скорее, получить себе конкурентное преимущество, нежели наоборот", - отметил он, выступая на одной из сессий.

В свою очередь начальник Управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева отметила, что документ могут подписать и иностранные компании, что поможет отечественным компаниям-разработчикам "хорошо себя чувствовать в рамках различных международных площадок", а продукты, которые соответствуют кодексу, будут приниматься в том числе и зарубежным сообществом.

Инструмент саморегулирования

Саморегулирование рынка ИИ в виде кодекса, юридически необязательного инструмента, может быть действенной альтернативой госрегулированию, уверены выступавшие на форуме.