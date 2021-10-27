Лучшими экспортерами в Уральском федеральном округе стали 28 компаний

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 октября. /ТАСС/. Победителям и лауреатами премии "Экспортер года" в 2021 году стали 28 компаний из четырех регионов Уральского федерального округа. Лучшими признали предприятия, занимающиеся металлургией, деревообработкой, автоматизацией процесса работы, производством пищевой продукции и другим. Церемония награждения прошла в пресс-центре Уральского регионального центра ТАСС.

"Это компании, которые наращивают экспортные поставки, выходят на новые рынки, продвигают новые российские товары и услуги по всему миру. Имею все основания полагать, что экспортеры - это талантливые, умные, упорные и смелые люди, кто готов и умеет конкурировать на сложных рынках. <…> В этом году за звание "Экспортер года" решили побороться более 1,8 тыс. компаний. Это не только крупный бизнес, половина номинаций посвящена малым и средним компаниям", - сказала в видеообращении генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.

Победителями стали девять компаний из Свердловской, Челябинской, Тюменской областей и Ханты-Мансийского автономного округа в 11 номинациях (в двух номинациях победу разделили две компании). "Магнитогорский металлургический комбинат" и ООО "АвтоЭкспорт" победили сразу в двух номинациях. Металлургический комбинат победил в номинации "Новая география" и "Экспортер года в сфере промышленности в категории крупный бизнес ", а "АвтоЭкспорт" стал лучшим экспортером в промышленности среди малого и среднего бизнеса и "Прорывом года".

Как сообщил ТАСС начальник департамента внешнеэкономической деятельности и продаж предприятиям автомобильной промышленности Магнитогорского металлургического комбината Олег Федонин, 75% продукции комбината предназначается для российского рынка, еще 25% экспортируется в 105 стран Юго-Восточной Азии, Средиземноморья, Северной Африки, Ближнего Востока, Европы, Латинской и Северной Америк.

"Церемония награждения "Экспортер года" привлекает внимание наших предпринимателей к теме экспорта, популяризирует ее среди бизнес-сообщества. Экспорт - это новое окно возможностей. И здесь главным помощником выступает Группа Российского экспортного центра, в арсенале которой есть все необходимые инструменты. И экспортеры из УФО этим активно пользуются. Только по итогам восьми месяцев текущего года объем поддержанного экспорта Группой Российского экспортного центра в округе превысил $880 млн", - отметил Азер Талыбов, председатель "Росэксимбанка", который оказывает поддержку экспортно ориентированным предприятиям УрФО.

Всероссийский конкурс "Экспортер года" проводится под эгидой Минпромторга России среди крупных компаний, малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. В 2018 году в конкурсе участвовало до 50 экспортеров, к 2020 году их количество превысило 1 700, а в 2021 году уже составило более 1 800. Информационным партнером конкурса выступает агентство ТАСС.