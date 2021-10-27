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Источник: "Герофарм" подписала соглашение о регистрации российских инсулинов в Бразилии

В Бразилиа состоялось заседание российско-бразильской межправкомиссии 25-26 октября

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 27 октября. /ТАСС/. Российская фармацевтическая компания "Герофарм" и бразильский фармпроизводитель Uniao Quimica подписали соглашение о регистрации отечественных инсулинов в Бразилии. Подписание состоялось во вторник на полях XI заседания российско-бразильской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

"На полях подписано соглашение между ООО "Герофарм" и Uniao Quimica о регистрации российских инсулинов в Бразилии", - сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

Очередное заседание российско-бразильской межправкомиссии состоялось 25-26 октября в Бразилиа.

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