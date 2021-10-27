Бизнес получил разъяснения от кабмина по поддержке в условиях ограничений

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Российские предприниматели получили разъяснения от правительства РФ о мерах поддержки в условиях ограничительных мер, введенных из-за обострения ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Об этом сообщила ТАСС президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева по итогам встречи представителей бизнес-сообщества с первым вице-премьером РФ Андреем Белоусовым.

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В обсуждении также принимала участие замглавы Минэкономразвития России Татьяна Илюшникова.

"На встречу были приглашены предприниматели и эксперты, представляющие различные отрасли в сфере услуг. Ключевым был вопрос, связанный с введением ограничений для бизнеса в регионах. Обсуждались критерии принятия решений, возможность систематизации таких мер. Также звучала тема поддержки бизнеса, в частности речь шла о введенных выплатах в размере МРОТ на одного сотрудника и кредитовании пострадавших предприятий под 3% годовых. Представители от бизнеса попросили дополнить критерии этих программ - сейчас не все предприятия могут получить помощь ввиду невыполнения определенных условий", - рассказала Киселева.

По ее словам, участники встречи "получили разъяснения по всем пунктам обсуждения, часть вопросов была снята".

Помимо этого, как уточнила Киселева, бизнес предложил дополнить существующий пакет мер господдержки. Например, ввести преференции для арендодателей, которые пойдут на снижение арендных платежей на период ограничений. Также предприниматели попросили не приостанавливать в нерабочие дни деятельность предприятий, в которых вакцинированы 80% сотрудников, и предусмотреть дополнительную поддержку в регионах, уточнила собеседница агентства.

Слова Киселевой подтвердили ТАСС еще два представителя от бизнеса, принимавших участие в обсуждении.