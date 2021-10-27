Магазин спортивной одежды Putin Team Russia откроют в Шереметьево в конце ноября

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Бренд российской спортивной одежды Putin Team Russia открывает магазин в зоне вылета аэропорта Шереметьево в Москве и планирует открытие точек в аэропортах других городов России. Об этом говорится в сообщении российского дизайнера Дмитрия Шишкина, разработавшего бренд.

"Договор с Московским аэропортом Шереметьево подписан, застройка павильона уже началась. Первый магазин Putin team Russia встретит пассажиров рейсов, вылетающих из терминала В, в конце ноября", - отмечается в сообщении.

В сообщении также говорится о том, что на открытие магазина Шишкин планирует пригласить отечественных звезд спорта и шоу-бизнеса. В перспективе в ближайшие несколько месяцев открытие магазинов в аэропортах еще, как минимум, трех российских городов: Санкт-Петербурга, Казани и Екатеринбурга. В зонах вылета пассажиры смогут увидеть, в том числе, экспортные коллекции отечественной марки.

Куратором проекта от начальной идеи до реализации выступает Минпромторг России. Весной 2021 года спортивные костюмы марки Putin Team Russia получили Знак качества наряду с костюмами всемирно известных марок при исследовании Роскачеством.

В целом линейка одежды Putin Team включает в себя одежду для спорта, в том числе горнолыжную экипировку, и одежду для активного отдыха - outdoor. Все модели разработаны и произведены на первой в России цифровой швейной фабрике Shishkin дизайнера Дмитрия Шишкина в Екатеринбурге. Летом прошлого года на совещании, посвященном развитию отечественной легкой промышленности, Шишкин предложил Владимиру Путину сшить для него персональный комплект одежды с брендом Putin team, на что получил согласие главы российского государства, костюмы были сшиты и переданы.