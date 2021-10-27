"Известия": авиабилеты на курорты Турции и Египта выросли до 350-450 тыс. рублей

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Цены на билеты в Анталью выросли до 350 тыс. рублей, а на курорты Египта - до 450 тыс. рублей в одну сторону. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на Aviasales.

По данным издания, туроператоры ожидают полную загрузку отелей и мест на чартерных и регулярных рейсах к 30 октября.

"Свободные кресла в самолетах на эти направления заканчиваются быстрее, чем места в отелях, и в точках продаж разных туроператоров путешественники больше не могут забронировать путевку", - сообщили изданию источники на рынке.

На вечер вторника стоимость билетов разных авиакомпаний с вылетом 29 октября из Москвы в Хургаду находилась в диапазоне от 62,5 тыс. рублей до 450 тыс. рублей, в Шарм-эш-Шейх - от 50 тыс. рублей до 305 тыс. рублей. Перелет в Анталью из Москвы стоил 352 тыс. рублей.

Как пояснили "Известиям" представители авиакомпаний и туроператоров, цены взлетели на фоне резкого повышения спроса на перелеты на востребованные у россиян курорты Египта и Турции, а также быстрой заполняемости кресел в самолетах и отелях.