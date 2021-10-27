Эксперты рассказали, где россияне проведут вынужденные каникулы

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. После подписания президентом РФ Владимиром Путиным указа о нерабочих днях в ноябре специалисты компании "Росгосстрах" зафиксировали всплеск интереса к страхованию выезжающих за рубеж и сокращение продаж полисов страхования путешествующих по стране. Наибольшей популярностью пользовались полисы ВЗР (временно выезжающих за рубеж) для поездки в Турцию и на Кипр.

"Зафиксирован всплеск интереса к страхованию выезжающих за рубеж и сокращение продаж полисов страхования путешествующих по стране. С 18 по 24 октября Россияне купили вдвое меньше полисов для внутренних поездок, чем неделей ранее. При этом количество проданных полисов ВЗР для поездки в Турцию за последнюю неделю выросло на 45%, а на Кипр - на 38%. Небольшой рост спроса на страхование путешественников наблюдается и еще по двум популярным направлениям - в Египет и Объединенные Арабские Эмираты. Количество полисов для поездки в Грецию, напротив, сократилось на 12%", - указано в исследовании (есть в распоряжении ТАСС).

По данным "Росгосстраха", статистика продаж показывает, что переждать карантинную неделю россияне хотят в теплых странах, и при этом ориентируются на страны, где пропуском для въезда в разгар пандемии коронавируса может быть сертификат о прививке отечественной вакциной "Спутник V".

Нерабочие дни

Президент России Владимир Путин 20 октября подписал указ, устанавливающий с 30 октября по 7 ноября 2021 года нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы. Такие меры принимаются, чтобы сбить пик новой волны эпидемии. Он также предоставил возможность главам регионов на свое усмотрение вводить дополнительные нерабочие дни в связи со сложившейся на местах ситуацией. В большинстве регионов было решено не вводить режим нерабочих дней на срок, превышающий одну неделю, однако некоторые жесткие меры были приняты: почти во всех субъектах России введена система QR-кодов для прохода в учреждения и места с массовым пребыванием людей.