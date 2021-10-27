В Приморье несколько десятков пчеловодов обучат экспортировать больше меда

ВЛАДИВОСТОК, 27 октября. /ТАСС/. Пчеловоды Приморья обучатся продвижению своей продукции и сбыту меда на зарубежные рынки во время образовательного акселератора "Энергия пчеловодства". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе центра "Мой бизнес", уточнив, что участие в курсе смогут принять до 60 производителей меда.

"Центр "Мой бизнес" совместно с краевым Союзом пчеловодов запускает образовательный акселератор "Энергия пчеловодства" для предпринимателей - производителей меда в Приморье. В конце акселератора пчеловоды презентуют продукцию и план внедрения полученных навыков на своей пасеке. Самые успешные получат приз - билеты на Рождественскую ярмарку в Санкт-Петербург и сертификат на поездку в пчелохозяйство "Настоящий мед" в Республику Казахстан", - сообщили в пресс-службе.

Генеральный директор центра "Мой бизнес" Евгений Никифоров отметил, что первый курс для производителей меда состоялся в 2020 году, а теперь был доработан с учетом потребностей пчеловодов. "Участники получат сведения для полноценной подготовки продукта, познакомятся с анализом рынка меда Японии, США, Канады, Европы, Китая, с предпочтением потребителей и особенностями порядка организации экспорта. А главное, получат практические рекомендации и индивидуальное сопровождение по внедрению полученных знаний на практике от ведущих экспертов отрасли", - сказал Никифоров.

Основное обучение пройдет в Уссурийске, затем состоятся однодневные занятия в трех районах края, где развито производство меда. Планируется, что в акселераторе, который начнется 15 ноября, примут участие порядка 60 предпринимателей, видеозаписи занятий разместят на YouTube-канале. В конце обучающей программы пчеловоды презентуют продукцию и план внедрения полученных навыков на своей пасеке.

"По итогам первого акселератора в регионе развивается новое туристическое направление - агротуризм на пасеках. К нашим пчеловодам приезжают первые туристы, разрабатываются туристические маршруты. В результате акселератора 2021 года мы планируем увеличить объем реализации меда как на внешние, так и на внутренние рынки", - сказал председатель Союза пчеловодов Приморского края Рамиль Еникеев.

Поддержка производителей и экспортеров в Приморье является одним из ключевых направлений работы центра "Мой бизнес" по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт". К 2024 году краю предстоит вдвое увеличить объем несырьевого экспорта - с $2 млрд до $3,9 млрд.