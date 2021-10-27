АСЕАН и Китай проведут в ноябре специальный саммит с участием Си Цзиньпина

СИНГАПУР, 27 октября. /ТАСС/. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Китай проведут в ноябре специальный саммит, приуроченный к 30-летию установления партнерских отношений, участие в нем примет председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом заявил султан Брунея Хассанал Болкиах на прошедшем во вторник в режиме видеоконференции саммите АСЕАН - КНР. Текст его выступления опубликован в среду газетой Borneo Bulletin.

"Китай продолжает играть решающую долгосрочную роль в развитии региона [Юго-Восточной Азии], о чем свидетельствует сотрудничество в различных областях, начиная от экономики и заканчивая помощью в борьбе с пандемией", - подчеркнул монарх на правах председателя в АСЕАН в нынешнем году.

"Мы ожидаем в ноябре специального саммита, посвященного 30-летию диалоговых отношений с Китаем, который станет хорошей возможностью проанализировать отношения за последние десятилетия, а также наметить путь, чтобы вывести партнерство на новый уровень", - указал султан. Как ожидается, в предстоящей встрече примет участие китайский лидер. Обычно Пекин на ежегодных мероприятиях по линии АСЕАН, в том числе на Восточноазиатском саммите, представлен премьером Госсовета. По итогам предстоящего саммита должно быть объявлено об установлении "всестороннего стратегического партнерства" между КНР и ассоциацией.

Хассанал Болкиах также "выразил признательность Китаю за безвозмездную помощь в поставках в страны АСЕАН вакцин и лекарственных средств".

КНР стала крупнейшим торговым партнером ассоциации, товарооборот в прошлом году достиг 732 млрд долларов. В состав регионального блока входят Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины.