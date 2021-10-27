Трутнев поручил начать подготовку к VII ВЭФ

ТАСС, 27 октября. Вице-премьер - полпред президента Россиив Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил Министерству России по развитию Дальнего Востока и Арктики и главам регионов начать подготовку к VII Восточному экономическому форуму, сообщила в среду пресс-служба аппарата полпреда.

"Подведение итогов VI Восточного экономического форума стало одним из основных вопросов повестки заседания совета Дальневосточного федерального округа, прошедшего под руководством заместителя председателя правительства Российской Федерации - полномочного представителя президента Российской Федерации в ДФО Юрия Трутнева. <...> По итогам обсуждения Юрий Трутнев дал поручение Минвостокразвития России и главам регионов приступить к проработке программы VII Восточного экономического форума и подготовке к участию в выставке "Улица Дальнего Востока" в 2022 году", - говорится в сообщении.

Трутнев на заседании совета напомнил, что в сентябре 2021 года в ВЭФ приняли участие более 4 тыс. человек из России из 58 иностранных государств, подписано 380 соглашений на сумму более 3 трлн рублей. На форуме апробировали несколько новых форматов, в том числе встречу главы государства с модераторами ключевых сессий форума.

"Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин эту работу поддержал. Сказал, что согласен на проведение такой же встречи на следующем форуме. Этот формат считаю важным, потому что он позволил собрать все предложения участников и доложить их президенту", - сказал Трутнев, слова которого приводится в сообщении.

Он также отметил, что уже сейчас нужно задуматься, что станет главной темой обсуждения на следующем ВЭФ.

Восточный экономический форум - одна из крупнейших российских международных конференций. Проходит с 2015 года на острове Русский на площадке Дальневосточного федерального университета. Проводится ежегодно согласно указу президента России от 19 мая 2015 года. Цели и задачи форума - содействие ускоренному развитию экономики российского Дальнего Востока; экспертная оценка его потенциала; расширение международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе; продвижение и демонстрация инвестиционной привлекательности территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток.